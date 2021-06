El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha avanzado que este no va a ser “un verano de fichajes” en el equipo rojiblanco dado que ya cuenta con “una plantilla fantástica”, al tiempo que no ha desmentido el interés por el argentino Rodrigo De Paul, pero ha añadido que “no se puede confirmar nada hasta que esté hecho y bien atado”.

“No nos hacen falta muchos jugadores porque tenemos una plantilla fantástica. No creo que este sea un verano de fichajes. Se trabaja con muchos nombres y muchos jugadores, al final unos salen y otros no. Hay que esperar hasta que las partes estén de acuerdo para poder anunciarlo y confirmarlo”, apuntó Cerezo ante la prensa tras acudir a la retirada del portero de balonmano José Javier Hombrados.

Solo podría uno

En cuanto al caso específico de Rodrigo de Paul, jugador del Udinese, el presidente no ocultó el interés. “No sé si Simeone ha llamado a De Paul, sí puedo decir que si es buen jugador interesará al Atlético de Madrid, pero no se puede confirmar nada hasta que no esté hecho y bien atado”, recordó. Respecto al propio entrenador del Atlético, indicó que “se irá del club cuando él quiera” y que él espera que “sea muy tarde”.

‘Colchoneros’ en la ‘Euro’

Preguntado por jugador del equipo colchonero, contestó que ve “muy bien” a Joao Félix, pese a no ser titular con Portugal en la Eurocopa, ya que es “uno de los mejores jugadores de Europa”, y sobre Saúl Ñíguez aclaró que “nadie ha pedido que salga”. Además, Cerezo también quiso apoyar a Álvaro Morata, que acaba de cerrar una nueva cesión con la Juventus, y a la selección española.

“Morata el año pasado marcó 20 goles con la Juventus. Resulta que aquí le está todo el mundo criticando porque no marca y que uno de los equipos más importantes de Europa. Entonces, ¿en qué quedamos? (...) La selección tiene el problema de que le falta gol, pero a casi todos los equipos nos falta gol casi siempre. Hay que tener paciencia porque son jugadores magníficos”, pidió.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO