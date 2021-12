El FC Barcelona se encuentra muy metido en lo que es el mercado de fichajes de invierno. A pesar de que el equipo atraviesa una dura crisis deportiva, los altos mandos del cuadro azulgrana solo piensan en reforzar la plantilla. En esa línea, una decisión del entrenador del Chelsea podría favorecer al equipo catalán. Y es que según reporta este domingo el diario Mundo Deportivo, Thomas Tuchel ya no quiere contar más con Saúl Ñíguez y espera verlo fuera de Stamford Bridge en enero próximo, fecha en la que volverá a abrir por un mes entero la ventana de pases en el ‘Viejo Continente’.

Según la citada fuente, el exvolante del Atlético de Madrid simplemente no se encuentra en los planes de Tuchel. Su estilo de juego no es del agrado del entrenador alemán, razón por la que no encuentra sentido que siga en el equipo londinense más allá de enero de 2022.

En el Barcelona están atentos a la situación del futbolista español y enterados de que Chelsea no lo tiene en sus planes, el presidente Joan Laporta no dudaría en empezar las negociaciones con el Atlético de Madrid por Saúl Ñíguez, quien se encuentra a préstamo en Stamford Bridge.

Saúl Ñíguez fichó por el Chelsea en este verano tras estar por 13 años en el Atlético de Madrid. (Foto: Getty)

¿Cómo llegó Ñíguez al Chelsea?

Según la Cadena Ser, el volante español llegó al Chelsea por un favor que los mismos londinenses le hicieron a su agente Joshua Barnett. El jugador le pidió a su representante salir del Atlético para probar una nueva experiencia y así llegó a Stamford Bridge.

El mediocampista llegó al conjunto inglés en un efecto dominó. Antoine Griezmann salio del FC Barcelona para llegar al Atlético de Madrid, lo que aceleró la salida de Saúl al Chelsea y el ‘Barca’ sumó a sus filas a Luuk de Jong.

Ahora, el conjunto que dirige Simeone deberá solucionar - si no se da la opción de compra de Saúl - el conflicto con la vuelta del español. Problema que aumenta dado que el precio del jugador, por su falta de minutos, ha disminuido.





