A pesar de que este domingo fue titular en la victoria por 2-1 de la Atalanta sobre el Hellas Verona por la Serie A, Luis Muriel no estaría muy contento con los pocos minutos que le está dando Gian Piero Gasperini y tendría pensado marcharse lo más pronto posible de Bérgamo para no perder continuidad. Esto, además, teniendo en cuenta que el 2022 es un año con Copa del Mundo y el delantero no quiere perder espacio en la Selección Colombia.

Esta información tomó más fuerza luego de que la ‘Diosa’ quedase fuera de la Champions League tras perder en casa ante el Villarreal a mitad de semana. Aquel día Muriel solo fue una pieza de recambio y cuando ingresó al campo de juego no pudo hacer mucho para cambiar el desenlace de su equipo.

Ante esto, ‘Corriere di Bergamo’, medio de la ciudad italiana donde reside el cafetero, comentó en su edición del fin de semana que ya habría conversaciones entre el club y el jugador para llegar a un acuerdo salomónico con su representante, Alessandro Lucci.

En lo que va de la campaña 2021-22, el exjugador de la Fiorentina solo ha sumado 540 minutos en quince encuentros –contabilizando todas las competiciones– y en los cuales solo ha marcado tres goles. Si hacemos una breve comparativa con su compatriota Duván Zapata, este ha acumulado 1536 minutos en veinte partidos, siendo el delantero titular para Gian Piero Gasperini.

Asimismo, según informó Pipe Sierra, periodista de Win Sports, el agende del jugador ya habría dialogado con los mandamases de la ‘Dea’ para llegar a una cifra razonable con la que podrían soltar al ariete. Tal y como se pudo leer en el tuit, estos no aceptarían menos de 15 millones de euros.

Luis Muriel y sus pretensiones para salir de la Atalanta. (Foto: Pipe Sierra / Captura de Pantalla)

Con Muriel y Zapata: nuevo triunfo de la ‘Diosa’ en Italia

La ‘Diosa’ sumó este domingo su sexta victoria consecutiva fura de casa, al remontar un gol del argentino Giovanni Simeone e imponerse por 2-1 en el campo del Hellas Verona, lo que le permitió acelerar hacia la clasificación a la próxima Liga de Campeones y abrir horizontes en la lucha por el título, que le queda momentáneamente a dos puntos.

Tres días después de la eliminación de la presente Copa de Europa tras perder el choque directo con el Villarreal, el Atalanta sumó un trascendental triunfo que le permitió alcanzar momentáneamente la tercera plaza, a dos puntos del Milan, líder.

El conjunto de Bérgamo necesitó remontar al Verona, pues Simeone adelantó a su equipo con su duodécimo gol de la temporada y prolongó su momento dulce. El argentino lleva tres en los últimos dos partidos y se convirtió en el segundo jugador no italiano del Verona en lograr marcar al menos doce goles en una campaña liguera.

Pero un gran gol del ruso Aleksej Miranchuk y un gol del holandés Teum Koopmeiners, con una desviación decisiva del francés Adrien Tameze, permitieron al Atalanta ganar en Verona, donde el Hellas nunca había perdido bajo la gestión del técnico croata Igor Tudor.





