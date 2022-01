Barcelona aún debe solucionar algunos contratos antes de iniciar las gestiones para realizar un nuevo fichaje. La idea de Xavi Hernández es poder contar con un nuevo referente de área; sin embargo, actualmente existe un ‘over booking’ de delanteros en el club. Torres, Ansu Fati, Dembélé, Memphis, Luuk de Jong, Braithwaite, Abde, Ilias y Jutglá son los nombres que forman la ofensiva azulgrana. Algunos serán sacrificados para poder cumplir el sueño de Joan Laporta: Erling Haaland.

El delantero de Borussia Dortmund es el anhelo del presidente del Barza desde hace algún tiempo y ya tiene claro que no parará hasta conseguirlo. Deportes Cuatro anunció esta semana que el jugador deberá decidir si continuará o no en el cuadro amarillo de la Bundesliga. Si la respuesta es negativa, en el Camp Nou comenzarán las gestiones necesarias para tenerlo. Aunque, no será nada barato.

Los primeros informes señalaban que contar el precio de Haaland rondaba los 75 millones de euros; sin embargo, existen algunos otros montos que hacen que el valor del jugador se infle y se convierta en una verdadera locura.

No solo es pagar la cantidad, sino también cubrir gastos, protegerlo, todo para que pueda tener el mejor rendimiento posible. En Barcelona están dispuestos a analizarlo y, por qué no, pagarlo.

Según informó ‘Dayli Mirror’, tener a Haaland le costará al Barcelona 350 millones de euros. Este precio incluye las comisiones que busca recibir su representante y el padre del jugador, ya que este último es pieza clave para la decisión.

Además, Erling exige que su contrato con la institución sea de larga duración. Espera firmar por los próximos seis años, así que dentro del monto antes mencionado también se encontraría su salario durante todo este tiempo.

“El Borussia Dortmund me está presionando para que decida mi futuro...”, reveló hace algunos días el atacante noruego. Bild explicó que Borussia Dortmund espera poder reunirse con el jugador esta semana para poder resolver su situación y poder tener clara su planificación deportiva.





