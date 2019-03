¡No le cierra la puerta a su ex! Figura del Barcelona no descartó volver al Ajax la próxima temporada

¿Todos vuelven? El portero del Barcelona , Jasper Cillessen , dijo este sábado que no descarta volver al Ajax la próxima temporada y valoró de forma positiva el papel de su antiguo equipo en la presente Champions League.



"No digo que no (a volver al Ajax) por definición. Voy a ver qué pasa durante la temporada para tener una visión completa, y después valoraré qué hacer", comentó el guardameta en una entrevista con la cadena de televisión neerlandesa Ziggo Sport.



"No quiero dar a la gente de Amsterdam falsa esperanza alguna. Depende de lo que quiera el Barcelona", añadió el portero, habitual en el once inicial de los azulgranas en la Copa del Rey, pero suplente en LaLiga Santander y en la mayoría de partidos de la Liga de Campeones.



El holandés dijo que, en caso de que su actual club prescinda de sus servicios para la próxima temporada, valorará seguir jugando en otro equipo de España, Inglaterra o Alemania, pero que "no sería un castigo hacerlo en el Ajax, especialmente ahora que lo está haciendo muy bien en la Liga de Campeones".



"Yo no juego por dinero, eso no es lo importante para mí, sino por el deporte en sí", concluyó el guardameta, que jugó cinco temporadas en el Ajax antes de fichar por el Barcelona en 2016.

