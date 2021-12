Muchos meses le quedan por delante a la temporada 2021-22. Sin embargo, en el Real Madrid ya tienen muy bien definidas las decisiones de cara al mercado de fichajes de verano del próximo año. Una de ellas tiene que ver con la no renovación de contrato de Isco Alarcón, jugador que lleva varios años en caída libre. De acuerdo a prensa española, el malagueño, que termina vínculo con el cuadro de Chamartín el 30 de junio de 2022, no seguirá en Valdebebas. En su entorno ya lo saben y no han tardado en ofrecer al volante español nada menos que al FC Barcelona.

Tal como publica este sábado el diario catalán El Nacional, el volante del Real Madrid se ha puesto en contacto con algunos jugadores del Barcelona que conoció en la selección de España para tantear su llegada. Para mala suerte del malagueño, el presidente Florentino Pérez ya conoce de sus movimientos.

“El mediapunta tiene relación con algunos de los jugadores de la primera plantilla como Gerard Piqué, Busquets o Jordi Alba, de cuándo compartían convocatorias en la selección. De la misma forma conoció a Xavi Hernández, el actual técnico culé, a quién ha intentado convencer de que le haga un hueco”, publica la citada fuente.

Isco acaba contrato con el Real Madrid a mediados de 2022. (Getty)

Lamentablemente para los intereses de Isco, el Barcelona no piensa ahora mismo en un refuerzo de sus características. Si bien el malagueño fue objetivo de los azulgranas en algún momento, la actualidad azulgrana no da para su contratación por un tema deportivo y económico.

“El entrenador egarense no ve a Isco como una prioridad, y prefiere dar minutos a los jóvenes que tan bien están rindiendo como Gavi o Nico González. Sin olvidar que cuándo vuelva Pedri el canario debe ser fijo si vuelve al nivel del año pasado”, agrega El Nacional.

Según el portal Transfermarkt, sitio especializados en tasaciones de futbolistas, Isco Alarcón, de 29 años, está valorizado en 15 millones de euros. El español tiene la capacidad de jugar como volante ofensivo y extremo por izquierda.





