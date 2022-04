El FC Barcelona viene trabajando arduamente en la reestructuración de su plantel de cara a la próxima temporada, por lo que actualmente esperan poder cerrar la renovación de los jugadores mas importantes del esquema de Xavi Hernández para poder centrarse en los fichajes de verano. Sin embargo, el elenco culé espera incorporar con urgencia a un lateral izquierdo que le pueda dar competencia a Jordi Alba. Y es que tras barajar algunos nombres en invierno como Nicolás Tagliafico, del Ajax, o Alejandro Grimaldo, del Benfica, parece que la dirección deportiva priorizará otras posiciones y refuerzos para implementar la plantilla.

Ahora, a puertas de abrirse la ventana de transferencias, los blaugrana ya tienen la agenda lista con un nombre que ha impresionado a muchos. Según pudo conocer AS, entre los técnicos hay un interés por el actual defensa del Celta de Vigo, Javi Galán. Los del Camp Nou, que llevan siguiendo desde hace tiempo al lateral extremeño, consideran al futbolista como el candidato idóneo para competir con el veterano jugador, teniendo en cuenta que Alba ya cumplió 33 años este marzo.

El defensor, a sus 27 años, se ha convertido en una pieza vital en el once titular de Eduardo Coudet. El extremeño destaca por su gran velocidad y verticalidad, por lo que en algunos partidos pudo destacar como extremo, con su potencia y capacidad para asociarse fácilmente con sus compañeros.

Pero, los blaugranas no la tendrán nada fácil para hacerse con los servicios del defensor. Actualmente, Galán tiene un contrato con el Celta hasta el 2026, por lo que tendrían que negociar un traspaso. Eso sí, Joan Laporta no descarta la posibilidad de acompañar la oferta con algún trueque o intercambio de jugadores. Cabe resaltar que ambas escuadras guardan una buena relación que se han evidenciado en traspasos como el de Deni Suárez.

Barcelona tiene prioridades

Ahora mismo, Javi Galán se encuentra por delante de Grimaldo y el lateral catalán del Real Betis, Álex Moreno, entre las preferencias de los directivos. El primer parte con ventaja al venir del fútbol base del Barcelona, por lo que su adaptación será mucho más rápida al estar identificado con el sistema de Xavi.

No obstante, en cualquier caso, la carpeta del lateral izquierdo no es prioritaria para el club, ya que se encuentran centrado en certificar las renovaciones de Ronald Araújo, Ousmane Dembélé y Gavi, que podrían oficializarse este mismo mes de abril. Después, el siguiente reto será conseguir un 9 ‘top’: tras caerse lo de Salah, se mantiene como prioridad a Erling Haaland y Robert Lewandowski, siendo este último la mejor alternativa del mercado en caso no fichen al noruego.





