Robert Lewandowski es la prioridad del FC Barcelona en el próximo mercado de fichajes del verano europeo. Su espectacular capacidad goleadora lo ha convertido en objeto de deseo del presidente Joan Laporta y las negociaciones ya están en marcha. Sin embargo, en la zona noble del cuadro de LaLiga Santander no piensan solo en reforzar la delantera, también la defensa. En esa línea, según prensa española, la cúpula azulgrana ya ha elegido al central que quiere para la próxima temporada. Su nombre es Jules Koundé, juega en el Sevilla y es uno de los mejores en su puesto en el fútbol español.

Tal como informa este martes el diario AS, el central francés ha vuelto a ocupar la agenda de fichajes del Barcelona. El entrenador Xavi Hernández tiene necesidad de empoderar la zaga con un jugador que viene destacando por años en LaLiga y en torneos UEFA con los hispalenses.

La capacidad defensiva de Koundé, explica AS, tiene impresionada a la secretaría técnica del Barcelona, que no solo habría contactado en los últimos días con el futbolista, también con su club. En Sevilla son conscientes que no podrán retener por mucho tiempo más al nacido en París.

El deseo del Barça por contar con Koundé, a partir del 2022-23, sería tan grande, que Joan Laporta pondría a Sergiño Dest en la mesa de negociaciones. Así las cosas, el defensor estadounidense se convertiría en moneda de cambio para abaratar el precio de llegada del francés.

Según el portal Transfermarkt, el otrora futbolista del Burdeos está valorizado en 60 millones de euros. Sin embargo, en el Sevilla no tienen intención de venderlo por menos de 90 ‘kilos’, una cifra imposible de pagar para el Barcelona por causa de su delicada situación económica.

Afortunadamente para la institución deportiva de la ciudad condal, el sueldo del parisino no sería un problema ya que percibe 2.5 millones de euros anuales, una cantidad que en la tesorería del Camp Nou sí podrían asumir. Y hasta pagarle más por sus servicios.

Conviene recordar que el Barcelona no es el único club que anda tras los pasos de Koundé. Real Madrid y PSG también han mostrado interés en sus servicios y a diferencia de los culés, tienen el suficiente músculo financiero para alcanzar las cantidades de dinero que el Sevilla pide por su jugador.

En el pasado mercado de pases de verano, el internacional con Francia estuvo cerca de fichar por Chelsea. Sin embargo, las trabas que puso el Sevilla, club con el que tiene contrato hasta mediados de 2024, frustraron su desembarco en Stamford Bridge para 2021.





