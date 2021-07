El FC Barcelona quiere sacarse a Antoine Griezmann de encima ante la necesidad de rebajar la masa salarial para la temporada 2021-22. El delantero francés tiene uno de los sueldos más altos de la plantilla y si no se va, los azulgranas no podrán ‘refichar’ a Lionel Messi. Es por esa razón que el presidente Joan Laporta intentó hacer un trueque con el Atlético de Madrid en el que Saúl Ñíguez fue el otro protagonista. Lamentablemente para los intereses del club catalán, las negociaciones no prosperaron y el francés sigue en Camp Nou.

Según medios italianos, el Barcelona volvió a intentar un trueque, ahora con la Juventus, pero la respuesta también fue negativa. Desde la institución de la Ciudad Condal propusieron el nombre del argentino Paulo Dybala por Griezmann, a lo que en Turín respondieron con un rotundo “no”.

‘La Gazzetta dello Sport’ explica que, si bien el delantero sudamericano no fue de lo mejor en la pasada temporada, en Juventus siguen confiando en él y no quieren verlo partir ni al Barcelona ni a ningún otro equipo que esté interesado en sus servicios. De Turín nadie lo mueve.

De hecho, el club italiano ya ha empezado las negociaciones para ampliar el contrato de Paulo Dybala, el mismo que vence a mediados de 2022. Por el lado del exjugador del Palermo, también habría intención de seguir jugando bajo las órdenes del técnico Massiliano Allegri.

Antoine Griezmann apunta a salir este verano del Barcelona.

La condición de Griezmann para salir

De acuerdo a ‘El Chiringuito’, Griezmann le ha pedido al Barcelona que le pague todo el dinero que dejó de ganar cuando el club aplicó una reducción salarial a la plantilla en el inicio de la pandemia del COVID-19. Por ese entonces, el club buscaba con desespero ahorrar unos millones de euros en sueldos.

El exdelantero del Atlético de Madrid aceptó que todo el dinero que el Barcelona le fuera a descontar sea pagado en un plazo de seis años. Sin embargo, el pacto solo tenía validez con Griezmann como futbolista del club catalán. En caso de transferencia, el panorama sería radicalmente distinto.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO