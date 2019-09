Messi toma del cuello a Bartomeu y le pide un fichaje: el Barça entre la espada y la pared por un crack de 70 'kilos'

► Luis Suárez: de las noches de alcohol, a convertirse en el mejor '9' del mundo por una promesa de amor [PERFIL]



Lionel Messi dejó en claro que quiere un proyecto ganador para seguir en el FC Barcelona. Es por eso que, de cara al mercado de fichajes de 2020 , el argentino quiere un refuerzo de nivel para la plantilla y espera que Bartomeu esta vez sí cumpla.



Con la mente puesta en conseguir la sexta Champions League del Barcelona, Messi quiere estar rodeado solamente de jugadores de nivel. Es por eso que ni Nelson Semedo ni Moussa Wague lo convencen en el puesto de lateral derecho y según la citada fuente, le gustaría un nuevo jugador en esa posición.



Joshua Kimmich. (Getty Images) Joshua Kimmich. (Getty Images)

Pensando en el mercado de invierno del próximo año, el delantero rosarino ha propuesto el nombre de Joshua Kimmich , uno de los mejores laterales derechos del mundo. El problema es que no le saldría barato al FC Barcelona. Bayern Munich lo considera clave en su esquemas y no saldrían por menos de 70 millones de euros.



Más allá del pedido de Lionel Messi, no es la primera vez que Kimmich suena en el FC Barcelona. Antes de la llegada de Semedo, el crack alemán estuvo en la agenda de fichajes de los azulgranas, pero el elevado costo de su pase y las trabas que puso el Bayern Munich en 2016 hicieron imposible la contratación.

Lo que viene para el Barcelona

Tras el 0-0 a mitad de semana ante el Dortmund, por la fecha 1 de la Champions League, el FC Barcelona retoma la competición doméstica este sábado en casa del Granada. El equipo de Valverde visita el estadio de Los Cármenes​ con la obligación de lograr los tres puntos que le permitan seguir pegado al líder Sevilla.



En cuanto a Lionel Messi, este apunta a titular por primera vez en LaLiga Santander. El argentino jugaría con Griezmann y Suárez en el nuevo tridente que los azulgranas han formado para esta campaña.

