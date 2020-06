En el FC Barcelona tienen muy claro que Ansu Fati es un jugador que no puede ser vendido. Junto a las otras ‘joyas’ de la cantera, el atacante representa el futuro deportivo del club, es por eso que cada vez que oye que alguien va por su fichaje, el presidente Josep María Bartomeu se apura en cerrar la puerta.

Es precisamente lo que ha pasado el último jueves en una reunión de la directiva. Según el diario ‘Sport', en dicho encuentro entre dirigentes se evaluó el futuro de varios jugadores. Y en las conversaciones, se advirtió que un club grande de Europa estaba dispuesto a poner hasta 100 millones de euros por Fati.

El presidente del Barcelona no quiso que se siga discutiendo del tema. Para él, no hay vuelta que darle: Fati es el heredero de Lionel Messi y por ningún motivo se ha pensado en su venta a otro club. “Ansu Fati no está en venta. No se hable más", dijo en la reunión el ‘presi’.

“[...] Y, de repente, se comentó, con ánimo de informar, que un club importante estaba dispuesto a poner más de 100 millones de euros para fichar a Ansu Fati. Y Bartomeu, que ya lleva mucho tiempo en este negociado, viendo las caras de la mayoría de sus colegas y antes de que empezaran a soltar sus pensamientos y con el fin de evitar malas interpretaciones, cortó por lo sano y de manera contundente", publica ‘Sport'.

Lo que viene para el Barcelona

Los cracks del Barcelona han continuado este sábado con sus entrenamientos. Entre las grandes novedades se encuentran Lionel Messi y Luis Suárez, que ya recuperados de sus lesiones se alistan para volver a jugar.

LaLiga de España se paralizó en marzo pasado por la pandemia del nuevo coronavirus. Hasta la fecha 27, Barcelona marchaba en el primer lugar de la clasificación con 58 puntos, dos más que el Real Madrid.





