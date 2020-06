Timo Werner es uno de los jugadores que por sus grandes actuaciones en la temporada 2019-20 ha acumulado varios pretendientes. Uno de ellos, el Liverpool. Desde Inglaterra varios medios informaron que el líder de la Premier League cortejó al alemán por mucho tiempo, sin embargo, su llegada no se podrá concretar.

Según el diario ‘Mirror’, ha sido precisamente esa mala noticia la que Jürgen Klopp le ha dado a Timo Werner a través de una llamada telefónica. El DT alemán le ha explicado a su compatriota que en Anfield Road no pueden asumir los 60 millones de euros que tiene como cláusula de rescisión en el RB Leipzig.

Tal como apunta la citada fuente, el Liverpool ha visto mermada su economía por la pandemia del nuevo coronavirus, por lo que no puede darse el lujo de gastar tanto dinero en un solo jugador. Los ‘Reds’ no dudan de la capacidad goleadora de Werner, no obstante, el dinero no es algo que por estos días sobre en el equipo rojo.

Semejante situación ha hecho que Werner escuche otras ofertas. Según el diario ‘Bild', el delantero alemán se ha decantado por una del Chelsea, que sí podría pagar la millonaria cláusula del futbolista, que tiene contrato con el Leipzig hasta 2023.

La citada fuente se atreve a dar por hecho que hay acuerdo total entre Chelsea y Werner. No obstante, hasta que no sea oficial, el Bayern Munich no pierde la esperanza de atarlo a su plantilla. El propio entrenador Hans-Dieter Flick reconoció el interés en el ariete teutón.

En lo que va de la Bundesliga 2019-20, Timo Werner lleva 25 goles con el Leipzig. Es uno de los delanteros en mejor forma.





