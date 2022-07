Dani Alves decidió regresar al continente americano esta segunda parte del 2022 y, el pasado sábado, fue anunciado como el flamante refuerzo de Pumas UNAM de la Liga MX. El futbolista de 39 años se convertirá en uno de los principales referentes de la institución que sueña con levantar el Apertura 2022.

Tras su presentación y primera práctica con la plantilla, el brasileño conversó con la prensa y dio a conocer sus sensaciones tras este importante paso en su carrera deportiva. Además, no pudo evitar mencionar su abrupta salida de Barcelona, donde no pudo renovar su contrato por decisión del cuerpo técnico liderado por Xavi Hernández.

“Al final la vida trata bien a la gente que trata bien a la vida, me regala el derecho de venir a jugar con Pumas y jugar en el Camp Nou para despedirme. Me sacaron por la puerta de atrás la penúltima vez, esta vez no fue por atrás porque acabó mi contrato... ¿Qué sucede?, nada, ciao”, inició Dani en diálogo con TUDN.

Alves dejó claro que le hubiese gustado organizar una especie de despedida en el Camp Nou y no salir abruptamente. “No esperaba mucho más, al fin y al cabo firmé seis meses y los cumplí. Podrían haberme avisado antes, porque en el último partido ante el Villarreal hubiera podido despedirme de la gente”.

“Por eso la vida me regala esto, que sea Pumas el que va a venir al Camp Nou y tendré la oportunidad de despedirme de la gente como me hubiera gustado”, finalizó el lateral derecho que defenderá su séptimo club de su carrera.

Por último, el brasileño dejó clara su entrega con Pumas: “Entiendo que la gente siempre hable de mi edad, pero ellos no me conocen, mis ganas y mi alma son jóvenes, y mi disciplina es grande. No vengo aquí para llegar al Mundial, vengo para ganar títulos”.

Con la llegada de Alves, los dirigidos por Andrés Lillini se refuerzan en una zona que había quedado libre tras la salida de Alan Mozo y que ni Jesús Rivas, ni Pablo Bennevendo habían podido llenar. Por otro lado, el club universitario se hace con los servicios de un futbolista de talla mundial (seleccionado brasileño para Qatar 2022) que viene a apuntalar a un de por sí reforzado equipo (con Gustavo del Prete y Eduardo Salvio, entre otros) y que desde ya se vuelve uno de los máximos candidatos al título del Apertura 2022.





