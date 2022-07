Bolivia quedó en el noveno puesto de la tabla de posiciones de las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Una vez más, la ‘Verde’ no pudo acceder a la Copa de la FIFA, pero ya ha empezado a darle vuelta a la página. El primer paso ha sido lanzar una convocatoria en Facebook para encontrar a su nuevo entrenador. La insólita medida ha empezado a circular por todo el planeta ya que cualquiera podría hacerse cargo del buzo del elenco sudamericano.

“Apertura del proceso de contratación para el siguiente cargo: Director Técnico”, anunció la Federación Boliviana de Fútbol en el flyer, donde pide que manden los curriculums que luego serán analizados por los altos mandos de la selección. La invitación incluye técnicos naciones y extranjeros.

La Federación Boliviana de Fútbol indicó dos correos a los que los interesados pueden mandar sus documentos. El plazo para la recepción de propuestas termina el viernes 29 de julio de los corrientes. Tal como se indica en la invitación, los postulantes pasarán luego por entrevistas y las respectivas evaluaciones.

La convocatoria de Bolivia para encontrar nuevo DT de cara a las Eliminatorias.

Hace un par de meses, Fernando Costa, presidente de la Federación de Bolivia de Fútbol, confirmó el inicio de las negociaciones con el argentino Marcelo Bielsa. Sin embargo, todo hace indicar que las negociaciones con el exentrenador del Leeds se cayeron por diferencias económicas.

Costa dijo que Bolivia tomó contacto con el entorno del ‘Loco’ para hacerle conocer el firme interés que tienen en la FBF por hacerse con sus servicios de cara a la Copa América 2024 y las Eliminatorias al Mundial 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

"Estamos en contacto, no voy a negarlo. Aún no hemos hablado directamente con él, pero estamos próximos a hacerlo", dijo Fernando Costa, que al mismo tiempo advirtió que el éxito de las negociaciones dependía del tema económico. El rosarino no es un técnico barato.





