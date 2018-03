Lionel Messi sabe que el adiós de Iniesta del FC Barcelona está más cerca que nunca. La semana pasada, el volante confesó que evalúa ofertas de China y a fines de abril dará una respuesta definitiva. De marcharse, Don Andrés dejará un gran hueco en el medio, por lo que en Camp Nou ya surgen nombres para reemplazarlo.



En esa linea, y según el portal español 'Don Balón', Lionel Messi se ha permitido sugerir un fichaje. Se trataría nada menos que Francisco Alarcon, el volante del Real Madrid que por estos meses no se encuentra en su mejor momento y podría encontrar una puerta de salida para relanzar su carrera.



Siempre según la citada fuente, Leo Messi le ha pedido a la directiva del FC Barcelona intentar el fichaje de Isco. Sabe que su llegada para verano es más que difícil. Sin embargo, el mejor jugador del mundo cree que si el malagueño decide salir a mitad de año, podría utilizar un club puente para desembarcar en Camp Nou en 2019.



"Al '10' del Barça no le ha hecho gracia que el Real Madrid se lance a por el brasileño, y ahora quiere su venganza. No se le ocurre nadie mejor que Isco", ha publicado la citada fuente sobre las intenciones de Lionel Messi para empoderar al FC Barcelona de cara a las próximas temporadas.



Hay que recordar que en septiembre del año pasado, el Real Madrid anunció por todo lo alto la renovación de Isco hasta el 2022 con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros. Sin embargo, los recientes problemas deportivos que ha tenido podrían hacer que fuerce su salida en verano. ¿Se dejará convencer por Messi para llegar al FC Barcelona en un futuro no muy lejano?