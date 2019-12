A pocos días del inicio del mercado de fichajes de invierno, el Inter de Milán ha lanzado su ofensiva final por el fichaje de Arturo Vidal, quien al no ser considerado un indiscutible para el FC Barcelona, se ha colocado en la rampa de salida del club azulgrana.

Según apunta el diario ‘Mundo Deportivo’, el cuadro italiano no deja de insistir en el fichaje del volante chileno y ya se ha puesto en contacto con su representante, Fernando Felicevich, para proponerle a él y al Barcelona una cesión a mitad de temporada con opción de compra de 20 millones de euros.

Lamentablemente para los intereses del equipo de Antonio Conte, la respuesta del Barcelona ha sido negativa. A pesar que Arturo Vidal no es titular fijo en el once de Valverde, en Camp Nou no quieren desprenderse de él dadas las cualidades que ha demostrado entrando desde el banquillo.

Como revulsivo, el exjugador de Juventus y Bayern Munich se ha convertido en el volante más goleador del equipo (ya lleva cinco dianas) y salvo la oferta del Inter de Milán sea mareante, en el FC Barcelona no piensan dejarlo salir. Tiene características que otros jugadores en su puesto carecen.

Preguntado sobre la posible salida de Vidal en enero, Ernesto Valverde no se animó a asegurar la continuidad del futbolista.

“Llevamos hablando de si se marcha o si se queda mucho tiempo y sigue aquí y va jugando, se parece al partido en Miami que nunca jugamos, veremos qué pasa, pero es nuestro, contamos con él, ha marcado un gol y seguirá jugando”, dijo el DT.

