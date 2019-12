En julio de este año, los fanáticos de Boca Juniors recibieron la noticia que Daniele de Rossi se convertiría el nuevo fichaje estrella del club. El italiano cumplía el sueño de jugar en La Bombonera pero su ilusión duró poco debido a que las lesiones lo atacaron y no dejaron que tenga su mejor rendimiento.

La nueva directiva del equipo ‘xeneize’ tomará las riendas pronto y los jugadores no saben cuál será su futuro. Juan Román Riquelme es el encargado de analizar los contratos y ver quién continuará o no de cara al 2020. Según revela Diario Olé, el hecho que justo se haya dado el cambio de mandato en medio del receso hizo que no se comunicaran los cambios de manera oficial.

El nuevo presidente, Ameal, explicó: No sabemos qué hará De Rossi, si se queda, si va a seguir... Todo tiene que ver con todo. Alguien lo trajo, alguien lo llevó al club, no sabemos si se sentirá cómodo con nosotros o no, revisaremos el contrato también".

El medio argentino explicó ¿cuáles serían los motivos que tendría la nueva dirigencia para definir si de Rossi se va o se queda? Al parecer todo pasa por la iniciación de un nuevo proyecto. Las cabezas de Boca Juniors que ingresaron no quieren arrastrar proyectos que se iniciaron con Angelici.

Otro punto pasa por lo económico, ya que si bien no es tan alto como muchos esperarían, esta dirigencia cree que no le alcanzará para tenerlo en sus filas hasta junio del 2020, donde finaliza su vínculo. Daniele jugó siete partidos, sufrió un par de lesiones y no tuvo el rendimiento esperado.

Pero de Rossi quiere quedarse, no solo porque ya está adaptado a la Argentina, sino porque no se permitiría partir con la imagen de inadvertido que dejaría. Quiere ponerse bien físicamente y cumplir la promesa que le hizo a su amigo Burdisso: ser el jugador franquicia con voz de mando del grupo.

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL