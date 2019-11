Antoine Griezmann llegó al FC Barcelona en el mercado de fichajes de 2019 con la intención de convertirse en el nuevo crack del Camp Nou. Sin embargo, pasan los meses y el francés sigue sin brillar y las críticas empiezan a caerle de todos lados.

Ante semejante panorama, el PSG ha puesto al exdelantero del Atlético de Madrid en su agenda de fichajes para el 2020 ante la posible salida de Kylian Mbappé al Real Madrid. Según la revista Four Four Two, en París creen que el ‘Principito’ encontraría en la Ligue 1 el lugar ideal para relanzar su carrera.

Tal como apunta la citada fuente, el PSG considera que Griezmann tiene todo para triunfar en el Parque de los Príncipes. Cuenta con mucha experiencia en grandes ligas, una cuota goleadora envidiable y hasta un Mundial en su palmarés. No por nada el crack del Barcelona ya estuvo en la mira hace un par de temporadas.

Mbappé se va a Real Madrid

De esta forma, PSG se aseguraría un reemplazante de lujo para tapar el hueco que posiblemente deje Mbappé con su marcha a Real Madrid. Como se sabe, el jugador francés se ha convertido en el máximo objetivo de Florentino Pérez para el 2020. El presidente merengue no descartaría desembolsar hasta 300 millones de euros para cerrar su fichaje.

Días antes a la jornada cuatro de Champions League y consultado sobre el interés público del Real Madrid por el jugador parisino, Zinedine Zidane expresó parte de su deseo de verlo vestido de blanco.

“¿Mbappé? Es el jugador el que va a decidir sobre su futuro. De momento, es jugador del PSG, veremos en el futuro lo que va a pasar. Siempre lo dijo, su sueño es jugar en el Real Madrid”, declaró ‘Zizou’.

MÁS NOTICIAS EN EL MUNDO