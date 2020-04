El Barcelona parece haber perdido todas las esperanzas en Ousmane Dembélé. Pese a las miles de oportunidades que ha recibido el francés, sigue sin demostrar el porqué es el segundo fichaje más caro en la historia azulgrana. No solo por las lesiones, también por sus reiteradas indisciplinas como tardanzas en los entrenamientos.

Es por eso que, de cara al mercado de verano, los de Les Corts estarían evaluando su venta. Y ya tienen con quien reemplazarlo. Según apunta el portal español ‘Don Balón’, la institución catalana quiere apostar por un hombre de la casa: Francisco Trincao.

Los azulgranas le darían al joven portugués, fichado en el mercado de invierno desde el Sporting Braga, la oportunidad de ganarse un puesto en el once de Setién y convertirse a futuro en un intocable en el equipo.

Si bien para la mayoría se trata de un completo desconocido, Trincao, 20 años y fichado por 30 millones de euros, ha demostrado en la Liga de Portugal que no le huye a los grandes retos. El de Viana do Castelo tiene personalidad y un enorme potencial que el Barcelona empezó a observar en 2018, cuando ya había intención de incorporarlo a la plantilla.

“Desde que se anunció su contratación, no solo se ha hecho con un puesto en el once inicial del Sporting de Braga, si no que se ha convertido en su referencia ofensiva. Se ha ganado, al menos, una oportunidad en el primer equipo en la pretemporada, y Quique Setién se la dará”, publica el citado medio.

Recordemos que Ousmane Dembélé fichó por el Barcelona en 2017 por 125 millones de euros. Llegó desde el Dortmund como uno de los jugadores con mayor potencial en Europa. Sin embargo, en casi tres temporadas, el ‘Mosquito’ sigue sin despegar. Y la paciencia se acaba.





