FC Barcelona: la sorpresiva salida que casi sufre en el último día del mercado de fichajes

El último día del mercado de fichajes 2019 para el FC Barcelona transcurrió con normalidad. Más allá de la cesión de Rafinha al Celta de Vigo, en Camp Nou no hubo grandes novedades, aunque poco faltó para que seamos testigos de una fuga cuyo protagonista iba a ser el croata Ivan Rakitic.



Y es que según apunta el diario 'Mundo Deportivo', el volante balcánico, enterado de la intención de la Juventus de contar con sus servicios, pidió a la dirección deportiva del Barcelona que escuche la propuesta de los italianos. Sin embargo, la respuesta desde el seno azulgrana fuera clara: no estaban dispuestos a dejarlo ir.

La petición de Rakitic sorprendió al Barcelona ya que hasta el último día del mercado de fichajes, el croata había dejado en claro que no tenía intenciones de salir. De hecho, se negó a ser moneda de cambio en la llegada de Neymar porque estaba convencido de que debía seguir siendo 'Culé'.



Sin embargo, su reciente suplencia ante el Osasuna, la tercera consecutiva en LaLiga 2019-20, hizo reflexionar a Rakitic de que un cambio de club sería la mejor opción, pero ya era tarde. Si el croata no había querido colaborar en la 'operación Neymar' , el Barcelona no estaba obligado de hacer algo por él.

Ivan Rakitic llegó al Barcelona procedente del Sevilla. (Foto: Getty Images) Ivan Rakitic llegó al Barcelona procedente del Sevilla. (Foto: Getty Images)

Más de Rakitic

Por otro lado, el seleccionador croata, Zlatko Dalic, anunció que Ivan Rakitic no jugará los partidos que la subcampeona mundial disputará este mes contra Eslovaquia y Azerbaiyán, debido a que no está suficientemente "centrado", informó el portal deportivo "Index".



"Rakitic no ha resuelto su posición en el club y hemos concluido que no está preparado y centrado, que no puede dar el máximo que necesito en este momento, por eso no viene", explicó Dalic en rueda de prensa en Zagreb.

