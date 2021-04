Luis Suárez es lo mejor que le ha podido pasar al Atlético de Madrid en los últimos meses. Tras ser expectorado por el Barcelona, el uruguayo llegó al Wanda Metropolitano prácticamente regalado y ha rendido como un fichaje del más alto nivel. No por nada es uno de los goleadores de LaLiga junto a Lionel Messi y Karim Benzema. Sin embargo, la continuidad del nacido en Salto no está asegurada para la siguiente temporada.

A pesar de que el exdelantero del Barcelona tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta junio de 2022, su futuro como ‘colchonero’ está en el aire ya que, según el programa ‘Deportes Cuatro’, tiene dos ofertas: una del Liverpool y otra del Inter Miami, equipo de David Beckham.

El vigente campeón de la Premier League sueña con el regreso de uno de los delanteros más letales que tuvo en los últimos años. A pedido de Klopp, los ‘Reds’ harían el esfuerzo de pagar al Atlético por su salida, la cual estaría calculada en 15 millones de euros.

El Inter Miami, por su parte, busca jugadores de gran calidad que estén en los últimos años de carrera y Suárez encaja en el perfil. David Beckham, propietario del club, no dudaría en ofrecer un gran sueldo para conseguir la firma del uruguayo.

Suárez es feliz en Atlético de Madrid

Luis Suárez ha repetido en diferentes entrevistas que desea seguir jugando en la élite del fútbol. Además, el mencionó que en Atlético de Madrid su situación actual es de las mejores que ha vivido en su trayectoria futbolística. El delantero aclaró que espera jugar al máximo nivel por muchos años más.

“Me sigo viendo disfrutando del momento que estoy viviendo hoy en la élite del futbol, porque estando en el Atlético sigues en la élite del fútbol. Algunos no creían que podía llegar a seguir estando. Me sigo viendo con las mismas ganas, espero seguir este, el próximo año y los años que sea, compitiendo al máximo hasta que uno sea consciente y se dé cuenta de que hasta ahí llegó. Pero que no me va a sacar nadie, lo voy a decidir yo”, mencionó Suárez.





