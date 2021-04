Manchester City avanzó a las semifinales de la UEFA Champions League 2021 tras vencer por 2-1 al Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park. Los dirigidos por Pep Guardiola quedaron 4-2 sobre los alemanes en el marcador global. En el cotejo de ida, los ingleses vencieron por el mismo resultado al conjunto de Erling Haaland.

El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, declaró en la rueda prensa posterior al partido en Alemania y aseguró que el equipo inglés acaba de hacer historia. Asimismo, el técnico español halagó la actuación de su equipo y afirmó que jugaron de una manera ‘brillante’ ante el Borussia Dortmund.

“Estoy muy feliz por este club, por su presidente y por los aficionados. Por todo el mundo. Es la segunda vez que estamos en ‘semis’, así que no es historia para el club, pero la estamos empezando a construir”, mencionó Guardiola para las cámaras de ‘BT Sport’.

Asimismo, el técnico español mencionó que el Manchester City jugó como querían, de una manera espectacular. “Estuvimos brillantes excepto en los diez primeros minutos. Estoy muy contento de ser uno de los mejores cuatro equipos de Europa”, añadió.

Por otro lado, el Manchester City logró el pase a semifinales venciendo a Borussia Dortmund en los cuartos de final. Eso sí, el conjunto inglés no lograba avanzar hasta esta etapa de la Champions League desde el 2016, que fue la última vez que pudo lograrlo bajo la dirección de Manuel Pellegrini.

“Esta competición es muy bonita, pero también muy injusta, porque somos juzgados como un desastre cuando nos eliminan. Juegas once meses por la Premier y otras competiciones. Esta vez ha sido un penalti por mano, que otro día podría no haber sido. Ya estuvimos fuera por una mano que no se pitó contra el Tottenham. Esta competición es de momentos, pero jugamos con personalidad”, mencionó Guardiola.

Manchester City no solo brilla en la Champions League, sino también en la Premier League, donde se ubica como líder con once puntos de diferencia sobre el segundo. Además, están en la final de la Copa de la Liga y en semifinales de la FA Cup y la Liga de Campeones.

Guardiola espera ganar cuatro títulos en la presente temporada; sin embargo, considera que el conjunto inglés está jugando de una manera inteligente y tratan de no sentirse presionados.





