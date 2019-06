Florentino hace caja: el 11 de descartes de Zidane en Real Madrid que cuesta casi 300 millones [FOTOS]

Real Madrid tiene no solo la misión de hacer grandes contrataciones para la próxima temporada (ya están Eden Hazard y Luka Jovic), sino también vender para no caer en problemas con FIFA por el Fair Play Financiero. No todo es fichajes. El presidente Florentino Pérez ya se lo ha hecho saber a Zinedine Zidane y el técnico le dio su lista de descartes.

El primero que se fue en la 'Casa Blanca' ha sido Marcos Llorente, quien confirmó su fichaje al Atlético a cambio de 40 millones de euros. Este es solo uno de los jugadores del cuadro merengue que tienen las puertas abiertas del Estadio Santiago Bernabéu.

Es por ello que en la fotogalería de esta nota te presentamos un 11 del Real Madrid con los jugadores que no cuentan para 'Zizou' y por los que se podría recaudar cerca de 300 millones de euros. Destacan las presencias de Keylor Navas, Mateo Kovacic y Gareth Bale.

