Real Madrid vs Mallorca se miden EN VIVO este jueves 9 de enero de 2025 por la segunda de las semifinales de la Supercopa de España en partido que se llevará a cabo en el Estadio King Abdullah Sports de la localidad de Yeda (Arabia Saudita). El partido está programado para las 2 de la tarde (ET) y será transmitido en Estados Unidos vía ESPN+ Plus, Fubo Sports, ESPN 2 y ESPN Deportes; SKY Sports en México y DSports (DIRECTV) en el resto de países de Sudamérica, excepto Brasil. Engánchate a la transmisión y narración de un partido de alto impacto que absolutamente ningún hincha del fútbol querrá perderse. El ganador del encuentro enfrentará al vencedor de la llave entre Barcelona y Athletic Club el próximo domingo en el mismo escenario.

Real Madrid y RCD Mallorca se enfrentan por la Supercopa de España, que se juega entre el 8 y el 12 de enero de 2025 en Arabia Saudí con un formato de fase final en el que se disputan dos semifinales y una final. | Crédito: GEC