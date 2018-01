Real Madrid tiene grandes jugadores en la plantilla. Sin embargo, ante el preocupante nivel de algunas de sus estrellas en el ataque y la posible salida de Cristiano Ronaldo, en Valdebebas están pensando en grandes refuerzos. Uno de ellos es nada menos que el egipcio Mohamed Salah.



El crack del Liverpool está cumpliendo grandes actuaciones en la Premier League (lleva 18 goles en 23 partidos) y ha despertado el interés del bicampeón de la Champions League. Así lo ha confirmado Hany Abo Rida, presidente de la Federación egipcia del fútbol, quien ve al ex AS Roma en Chamartín.

"Hay una posibilidad real de que pueda jugar para el Real Madrid el próximo año. El club español le hará una gran oferta. Salah ahora está buscando mejorar su juego. Obviamente, si un egipcio juega para un club tan popular en todo el mundo como el Real Madrid, será grandioso para el fútbol egipcio. Va a ser magnífico para el fútbol egipcio", admitió Abo Rida.



Las palabras del presidente de la federación egipcia no hacen más que confirmar lo que en diciembre pasado ya dijo el seleccionador de Egipto, Héctor Cúper. "He recibido noticias confirmadas revelándome el interés del Real Madrid en Salah, pero no aceleremos los acontecimientos", apuntó.



Según datos de 'Transfermarkt', Mohamed Salah se encuentra valorizado en 80 millones de euros, por lo que esa cantidad es lo mínimo que el Liverpool pedirá para dejarlo ir en el próximo mercado de pases de verano.