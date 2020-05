Los últimos argentinos que pasaron por Real Madrid han sido Ángel Di María y Gonzalo Higuaín. Ambos rindieron lo esperado (el ‘Fideo’ levantó la ansiada Décima') y bien uno que pasó por Boca Juniors y con amplio recorrido en la Premier League los pudo acompañar. Hablamos de Carlos Tevez. ¿Cómo así?

Sucede que en la etapa de Predrag Mijatovic como director deportivo del Real Madrid (2006-2009), este tuvo la intención de tener a Carlos Tevez en el Santiago Bernabéu. Es más, reveló que el popular ‘Apache’ estaba con ganas de ponerse la camiseta merengue, aunque esto no se llegó a dar.

“El jugador argentino que hubiese querido fichar es Carlos Tévez, sin duda. Siempre lo quise tener con nosotros. Cuando estuvo en el United nos reunimos con la intención de poder ficharlo pero por diferentes circunstancias no se pudo dar. Él muchas ganas de jugar en Real Madrid”, fue lo que dijo Mijatovic en conversación con el programa Super Deportivo.

¿Qué hubiese sido de Tevez en Real Madrid?

Además, sostuvo que el atacante argentino tenía una mentalidad ganadora que le iba a ayudar mucho a la ‘Casa Blanca’. “Era un ganador nato, nunca se rinde, pelea, marca goles, es un buen compañero. Esa mentalidad que tenía en aquella época me atraía mucho, pero no pudo ser, no se pudo ficharlo”, añadió.

Carlos Tevez, al no darse su traspaso al Real Madrid, se marchó al City, para más adelante ser parte de los proyectos deportivos de Juventus y Shanghái Shenhua. Actualmente, pertenece a las filas de Boca Juniors.

Por otra parte, los clubes de la Premier votaron para que se dé la vuelta a los entrenamientos, aunque de manera individual. El secretario de Estado encargado del Deporte, Oliver Dowden, confirmó que a mediados de junio es la fecha establecida para que el campeonato regrese, aunque sin público en las gradas.

VIDEO RECOMENDADO

Así fue el gol de Kai Havertz por la fecha 26 de la Bundesliga. (Video: Canal+)

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

¡A toda máquina! Barcelona FC retomó sus labores con balón y juntó a sus principales figuras.