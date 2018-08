Con el caso de Luka Modric en el mercado de fichajes en Europa, el Real Madrid debe buscar una pieza que calibre el equipo en caso el balcánico se marche con destino a la Serie A. Cada vez el rumor se convierte en más cierto y, mientras que no se zanje el tema con Florentino Pérez, los madridistas ya buscan un posible reemplazo del volante para la temporada 2018-19. En Italia, en la edición del viernes, ha llegado el mensaje desde la interna de Florentino Pérez: el elegido es Milinkovic-Savi c.



Considerado como el nuevo ‘Zidane’ por la prensa de Europa, Milinkovic-Savic es un centrocampista de 23 años que ha despertado el interés de varios equipos en Europa por su gran accionar en la Lazio de Italia, así como en el Mundial de Rusia 2018. Con tres temporadas en el equipo capitalino, el mundialista se ha ganado un nombre en Europa, al punto que hay otro club que también se encuentra interesado en sus servicios: la Juventus.



Así lo informa el diario Tuttosport en su edición de este viernes. El medio italiano asegura que el Real Madrid y la Juventus estudian el fichaje del jugador serbio. El tema, sin embargo, será el dinero que cada club oferte por él. La Lazio ya ha mencionado en más de una ocasión que su ficha vale más de 100 millones de euros, por lo que su inversión es un poco costosa.



A decidirse este viernes si Modric se queda o no el Real Madrid, Milinkovic-Savic puede ser una opción en el mediocampo. Sin el croata, Florentino Pérez deberá fichar. Puede que se dé- hasta el momento – el gusto de traer un reemplazo de Cristiano Ronaldo, pero en el caso de una salida de Modric, ahora sí no quedan opciones. Especialmente porque Mateo Kovacic fue cedido en medio del traspaso de Thibaut Courtois al Santiago Bernabéu.



Con el mercado de fichajes cerrado en la Premier League, es difícil que Mourinho suelte a Paul Pogba. El técnico portugués se ha quejado en ese tema, por lo que las opciones solo derivan del fútbol italiano. ¿Será Milinkovic-Savic el jugador elegido?