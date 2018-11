Un pedido Real de parte de su capitán. Sergio Ramos ya no mira la actualidad del equipo, sino también el futuro. El madridista se preocupa por la plantilla y ya le habría sugerido un nombre a Florentino Pérez de cara a la siguiente temporada. El puesto que le preocupa no es el de delantero, sino una línea una de la defensa. Marcelo, quien suena mucho en la Juventus, es el futbolista que actualmente le concierne al seleccionado español. Lo mira como posible baja.



Según los propios medios españoles, Sergio Ramos habría pedido el fichaje de David Alaba al presidente del Real Madrid. Para su consideración, el lateral austríaco es el tercer mejor jugador en su puesto, después de Marcelo y Jordi Alba, por lo que su contratación podría ser importante para el Madrid de cara a la siguiente temporada al mando de Solari.



La dificultad es que el Bayern Munich no vende a sus jugadores y el propio austriaco tendría que ponerse en rebeldía para emigrar a España en busca de nuevos aires. Alaba fue formado en el Bayern y completa ocho temporadas con los bávaros, quienes también habría desistido de efectuar la compra sobre James Rodríguez, con lo cual el Madrid tendría otro jugador de calidad más para la plantilla 2018-19. Pinta bien ese equipo.



¿A cuánto asciende la cotización de David Alaba? Un poco más de 50 millones de euros, pero allá en Múnich se hará lo máximo posible para que su inversión sea de su agrada. Igual, si se va el seleccionado de Austria, el Bayern tiene cubierto el puesto con Juan Bernat.