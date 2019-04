¿Cada vez más cerca del Real Madrid? El guiño de Zinedine Zidane a Eden Hazard en conferencia 

Si existe un jugador que suena en el Real Madrid para la próxima temporada, ese es Eden Hazard. El atacante belga es del interés de Florentino Pérez hace algunas temporadas y esta sería la oportunidad para ficharlo. Tendría el visto bueno de Zinedine Zidane , así lo hizo notar en conferencia de prensa.

El técnico francés fue consultado por el jugador del Chelsea y su posible acercamiento al Madrid, a lo que respondió: "No daré mi opinión personal sobre lo que puede pasar porque la temporada no terminó. Siempre le he apreciado, le vi mucho desde que jugaba en Francia. Es fantástico".

Hazard , de 28 años y con contrato con el Chelsea hasta 2020, no ha ocultado su deseo de fichar un día por el Real Madrid , pero la sanción de la FIFA que le impide fichar hasta finales de enero de 2020 podría llevar al equipo inglés a mantenerlo en sus filas.



El técnico merengue reiteró este viernes que habrá cambios a final de temporada aunque ahora no va a decir "quién se va a quedar, quién se va a ir".



"El próximo año veremos lo que vamos a hacer, este año nos ha costado, hay que aceptar que este año hemos tenido dificultades para marcar, ¿cambiaremos cosas?, sí", dijo Zidane, quien, sin embargo, rechazó adelantar cuales podrían ser esos cambios.



"El próximo año, cosas vamos a hacer, pero no vamos a hablar de eso ahora" , insistió el técnico blanco, quien aseguró "no lo tengo decidido (las eventuales bajas y altas). Nos queda un mes y medio de competición".



