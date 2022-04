Erling Haaland parece volver a ser el nombre que más sonará en el próximo mercado de fichajes. El noruego está decidido a dejar Borussia Dortmund y pretendientes no le faltan. Según medios europeos, Manchester City y Real Madrid son los equipos que tienen la prioridad por ficharlo; sin embargo, habría un impedimento para los blancos: su alto precio.

De algo están seguros en el Santiago Bernabéu: el atacante prefiere jugar en LaLiga que en la Premier League, así que por ese lado tienen ventaja, pero todo se complica por las altas cifras que exige el clan que rodea al futbolista.

Según revela Diario Bild, Real Madrid está dispuesto a pagar al Borussia Dortmund 75 millones de euros que vale el traspaso del delantero, pero todo se complica cuando entran a tallar las condiciones que exigen Mino Raiola, agente, y el padre del futbolista.

El representante exigiría 40 millones de euros de prima y Alf Inge, cabeza de la familia Haaland, 30, sumando un total de 70 millones netos, según explica el mencionado medio. El Real Madrid tendría que afrontar el pago de 140 millones de euros brutos solo en comisiones, algo que empezaría generar dudas si realmente sale a cuenta fichar a Erling.

Tras conocerse el alto precio extra que tiene que pagar un club para hacerse de los servicios del exRB Salzburgo, más de un equipo se tiró hacia atrás en la intención de contratarlo. Algunos incluso lo hicieron directamente con las declaraciones de sus entrenadores, como fue el caso de Jurgen Klopp.

“No nos vamos a meter en eso. Las cifras de las que se hablan son una locura. No queremos tener ninguna intervención en esto, ni siquiera pensar en ello. Para ser honesto no quiero tener nada que ver con eso. No es nada divertido”, aseguró el DT del Liverpool.

El equipo que quiera contratar a Haaland tendrá que invertir cerca de 255 millones de euros como poco, una cifra demasiado alta para un club como Real Madrid, que tiene como fichaje prioritario para este 2022 a Kylian Mbappé, quien también tiene una alta prima; la cual, rondaría los 100 millones de euros más 50 de salario.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR