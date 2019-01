No son 50 millones: el verdadero precio que saca el Porto al Real Madrid por Militao

Cuando el Barcelona o el Real Madrid te buscan es probable que la institución que tenga el pase del futbolista pida algunos millones de euros más, tratándose de dos equipos top de Europa. Ese es el caso de Militao , el defensor del Porto que Florentino Pérez desea cerrar lo más pronto posible en el presente mercado de fichajes de invierno. ¿Para jugar esta temporada? No, para que su coste no sea más alto en el próximo mercado de verano. No obstante, en Portugal hay una estrategia de parte de los ‘Dragones’ para el mes de julio.



De acuerdo al diario Record de Portugal, si bien Real Madrid pagaría la cláusula de rescisión de Militao para que sea madridista a partir de la próxima temporada, el Porto desea algunos millones más en su cuenta bancaria, puesto que el Sao Paulo también recibirá parte del pase que pretende pagar ya el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. ¿Cuánto cuesta?



En principio, el Real Madrid pagaría los 50 millones de euros de la cláusula del futbolista brasileño, aunque sabiendo que el Sao Paulo recibiría 6.5 millones de esa transferencia, el Porto le pediría al equipo de la capital de España que asume ese momento con destino a Brasil para que ellos hagan más caja, como es costumbre en los cuadros de Portugal.



Militao juega su primera temporada en Europa y ha sorprendido a todos los ojeadores, por lo que el Real Madrid quiere convertirlo en el próximo Pepe. Sergio Ramos ya no es un joven futbolista y es necesario reforzarse en todas las líneas de ataque para el 2019-2020.