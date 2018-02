Hace un par de años, la prensa europea indicaba que Paul Pogba era el elegido para ponerse la camiseta del Real Madrid. Sin embargo, el volante francés tomó rumbo hacia Inglaterra para ser parte del Manchester United de José Mourinho. Si bien es cierto que es titular en los 'Red Devils', el jugador no ha justificado los 105 millones de euros que el club puso sobre la mesa de Juventus; hasta el momento no ha rendido lo esperado en Old Trafford.

Es más, en tierras inglesas apuntan que la relación entre Paul Pogba y su entrenador se ha dilatado en las últimas semanas y esto haría que llegue al Real Madrid para inicios de la próxima temporada. Así lo anunciaron en el programa Talk Sport.

"Creo que el United lo firmaría (que Pogba se marche al final de la presente campaña). No parece cómodo jugando en la posición donde lo pone Mourinho y no están sacando lo mejor de él", sostuvo Ally McCoist, ex jugador del Rangers y panelista del citado medio. Además, indicó que el precio para que se vaya al Madrid sería de, mínimo, 130 millones de euros.

Como se recuerda, el ex mediocampista de Juventus fue uno de los señalados por su técnico debido a la última derrota frente al Newcastle como visitante en Saint James Park. Ni bien las 'Urracas' marcaron el 1-0, el portugués decidió sacarlo del campo por su bajo nivel.

De otro lado, para recuperarse y lavarse la cara con sus millones de hinchas, el cuadro de Paul Pogba se medirá este sábado como visitante frente al modesto Huddersfield Town por la quinta ronda de la FA Cup. Deben ganar sí o sí para no agudizar su crisis de resultados positivos.