¿Del Sudamericano al Real Madrid? Emisarios están en Chile para ver a este crack

Real Madrid no tiene una política de hace algunas temporadas. Florentino Pérez ya no se encuentra en busca de los mejores jugadores del mundo, sino de los prospectos como ha sido el caso de Vinicius Juniors y Rodrygo, dos talentos promisorios de Brasil. Por ello, con una política de fichajes de jóvenes promesas, el cuadro madridista ha enviado un emisario al Sudamericano Sub20 de Chile para mirar al nuevo talento de esta parte del continente.



Se llama Pedro De la Vega, tiene 17 años y logró ingresar a la lista del Sub 20 pese a tener edad para disputar el siguiente Sudamericano. El joven valor de Lanús salió de la mano del técnico Luis Zubeldía, quien lo subió al primer equipo pese a no haber pasado por la Reserva. Y, como hemos visto en algunos partidos, le sobra el talento al argentino.



De acuerdo a la ‘Cadena Ser’, el Real Madrid ahora tiene en la mira a quien catalogaron como "el nuevo Messi argentino". Diario Gol, por su parte, también coloca al delantero dentro de la órbita de Juventus, Borussia Dortmund y Lazio y afirma que Lanús estaría dispuesto a negociarlo, siempre y cuando la oferta sea en un monto elevado.



Ante los rumores en el mercado de fichajes, Nicolás Russo, presidente de Lanús, aclaró el panorama con ‘El Mundo’: "Muchísimos clubes, hasta los más importantes del mundo, han preguntado por De La Vega. Vinieron desde Juventus, Inter y más. Eso no significa que haya habido una propuesta concreta". Y luego, agregó: "Tiene una chance para aprovechar. Después volverá a la Primera de Lanús y la gente lo va a poder disfrutar. Hay que ir escuchando ofertas y después evaluarlas". ¿Llegará al Real Madrid? Estamos por verlo.