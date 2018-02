El mercado de fichajes de enero llegó a su fin y la mayor sorpresa la dio el Real Madrid. No precisamente por alguna contratación 'bomba', sino todo lo contrario: los blancos no reforzaron su plantilla. Tal vez Florentino Pérez esté guardando el 'arsenal' para mitad de año, o tal vez porque la 'Casa Blanca' ya aprendió de algunos 'fakes' de temporadas anteriores.

Salvo muy contados casos, como el de Marcelo principalmente, los jugadores que fichó el Madrid en enero no terminaron de cuajar nunca en el club. Muchos llegaron con un gran cartel, pero jamás pudieron consolidarse, dejando la institución sin pena ni gloria. Antonio Cassano, Fernando Gago o Lucas Silva son algunos de ellos.



Así que para no repetir errores del pasado, esta vez en el Real Madrid decidieron no incorporar a nadie en enero, pese a que el momento deportivo del equipo de Zidane , tal vez así lo demande. Sin embargo, el francés cree en la plantilla que él mismo armó para este curso y con ella terminará. El desenlace en la Champions League, el único torneo en el que tiene opciones, determinará la suerte de muchos en el equipo, incluyendo la de el propio entrenador.