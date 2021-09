Real Madrid intentó esta temporada contar con Kylian Mbappé. El cuadro blanco realizó dos importantes ofertas por más de 180 millones al PSG para soñar con tener al futbolista francés en sus filas. Finalmente, esto no fue posible debido a que el cuadro parisino no le abrió las puertas al jugador y decidió no escuchar a ningún club interesado por él.

El fallido fichaje sigue golpeando a los fanáticos merengues, entre ellos, Ibai Llanos, conocido streamer en la plataforma de Twitch, que este sábado, conversó con Sergio Agüero, jugador del FC Barcelona, sobre la posible llegada del atacante de 21 años.

“Todo el día rompiendo los huevos para el Madrid, dejá de joder”, inició el ‘Kun’. “¿Qué quieres que haga, que no intente fichar a Mbappé?”, respondió Ibai.

“Pero boludo, todo el día Mbappé, que Mbappé, que Mbappé, que Mbappé. Me tenés podrido”, agregó Sergio. “Porque si viene Mbappé no tienen chance”, explicó Llanos refiriéndose a las nulas posibilidades del FC Barcelona de campeonar si llega Kylian.

“¿Vino?”, preguntó el ‘Kun’. Luego de un silencio agregó: “Te querés matar”. Ambos comenzaron a reír luego.

José Álvarez, el enviado a París de ‘El Chiringuito’, explicaba en el programa que el PSG ha entendido que no pueden hacerle a Mbappé un contrato largo, y que la idea sería renovarle por un par de años para que se quede.

El corresponsal explicaba cuál sería la oferta de renovación del Paris Saint Germain: “El PSG le ofrecerá alrededor de 50 millones de euros netos, el mejor pagado del equipo por encima de Messi, y por dos temporadas más, la que le queda y dos más”, comentó el periodista.

Así, todo hace ver que se viene un segundo round entre el Real Madrid y PSG, con nuevos argumentos para cada equipo, pero sobre todo, con un nuevo escenario para el propio Mbappé, que desde el primer día del año 2022 será libre para negociar directamente su futuro con cualquier club.





