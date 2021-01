El PSG es uno de los clubes candidatos a hacerse con los servicios de Sergio Ramos en el próximo mercado de fichajes. El camero sigue sin renovar contrato con el Real Madrid y en el Parque de los Príncipes lo esperan con los brazos abiertos para formar un gran equipo en el que también estaría el argentino Lionel Messi.

Así se lo aseguró el capitán del Real Madrid a Florentino Pérez, presidente del club, en un reunión que sostuvieron el pasado 30 de diciembre en Elche. Según ‘El Chiringuito’, el ‘4′ confesó que en París ya piensan en conformar una plantilla de mucha calidad para el 2021-22 y su nombre figura en la lista.

“En el PSG me han dicho que van a hacer un equipazo conmigo y con Messi”, fueron las palabras que Sergio Ramos le dijo a Florentino Pérez según Josep Pedrerol, el presentador del mencionado programa de televisión. La revelación del camero habría causado sorpresa en el presidente.

Sergio Ramos decidió rechazar oferta de renovación de Real Madrid. (El Chiringuito)

Siempre según la citada fuente, Florentino Pérez no cree que haya oferta del PSG por Ramos. Sin embargo, el mandamás del Real Madrid aceptará cualquier decisión que tome el central español. No puede cumplir con sus exigencias y no se aferrará a la continuidad del de Camas.

La intención del Real Madrid pasa por extender el vínculo de Ramos solo por una temporada y ofrecerle el mismo sueldo: 12 millones de euros por cada año. El ‘Héroe de la Décima’ se niega a aceptar estas condiciones y busca un cambio de aires.

Las exigencias de Ramos van en contra de la política de Florentino Pérez de renovar solo un año a los mayores de 30, como ya lo hizo con Luka Modric.

Cabe recordar que, además del PSG, Sergio Ramos ha sonado en los planes de la Juventus y MLS. ¿Dónde terminará?

