La semana pasada, Real Madrid perdió ante PSG (1-0) en la ida de los octavos de final de la Champions League. Como es lógico, el resultado cayó muy mal entre los altos mandos del cuadro español, que ya estarían evaluando cesar del cargo a Carlo Ancelotti a final de temporada. A pesar de que el cuadro blanco tiene grandes chances de ganar LaLiga Santander, no salir campeón de Europa sería causal de despido para el presidente Florentino Pérez.

Según el diario inglés Daily Mail, el mandamás del Madrid estaría tan decidido a cambiar de DT a final de curso, si las cosas no terminan bien, que ya tendría un nombre en carpeta: Mauricio Pochettino, entrenador del Paris Saint-Germain.

El técnico argentino es un viejo anhelo de los altos mandos del Real Madrid. Primero en 2018, tras la marcha de Zidane, y luego en 2021, cuando el francés volvió a dejar el banquillo del trece veces campeón de Europa.

Al igual que Ancelotti en el Madrid, Pochettino no tiene asegurada la continuidad en el PSG. Si no gana la Champions, el rosarino podría ser destituido. El cuadro de Valdebebas aprovecharía ese momento para pescarlo.

Mauricio Pochettino tiene contrato con PSG hasta mediados del 2023. (Foto: AFP)

Carlo Ancelotti tiene contrato con el Real Madrid hasta mediados de 2024. Sin embargo, el largo vínculo con los blancos no le asegura la continuidad en la siguiente campaña. Florentino no dudaría en echarlo si no llegan los títulos.

Cabe recordar que Ancelotti fue entrenador del Real Madrid entre el 2013 y 2015. El italiano no consiguió ganar LaLiga; sin embargo, levantó una Copa del Rey en el 2014 y, el mismo año, ganó la Champions League.

Posteriormente, ‘Carletto’ entró a una mala racha luego de ganar el Mundial de Clubes. Su equipo quedó eliminado de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, en Champions quedó fuera ante Juventus y los directivos decidieron dejar de contar con él. El ciclo podría repetirse.





