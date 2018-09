En la marca es uno de los mejores defensores del mundo, ¿en la moda? Parece que no. Aunque ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi acudirán a la gala de entrega de los premios FIFA ‘The Best’, el evento reúne a grandes estrellas del mundo del fútbol entre los que no va a faltar Sergio Ramos , candidato a ser el mejor zaguero del planeta en este certamen. Sin embargo, no tocaremos sus habilidades como futbolista, sino por cómo se viste el español.



El capitán del Real Madrid se puso rumbo a Londres acompañado por su prometida, la presentadora Pilar Rubio, y ambos lo han dejado patente a través de sus redes sociales compartiendo la misma fotografía a bordo de un avión privado.



En ella aparecen sonrientes, mientras que el futbolista señala a su pareja pero lo que sin duda está robando protagonismo a esta estampa, es la llamativa camisa que luce Sergio Ramos.



Sergio Ramos suele dar mucho que hablar con sus estilismos y una vez más ha vuelto a sorprender con esta prenda, que él se ha encargado de informar que es de Versace etiquetando a la firma, y que está generando un aluvión de comentarios.



En ellos, se refleja que hay una clara mayoría de internautas que no le darían el ‘The Best’ al mejor ‘look’, pero a Ramos nunca le ha importado lo que opine la gente. De igual forma, ¿te pondrías la camiseta de Sergio Ramos? Hay ser valiente para usarla, la verdad.



La camisa que llevó Sergio Ramos a los premios 'The Best'.