El Real Madrid difundió este jueves un tuit que resume una información del programa ‘El Transistor de Onda Cero’, que revela la existencia de un chantaje para hacer desaparecer las cintas grabadas a Florentino Pérez a cambio de diez millones de euros.

Según dicha información las conversaciones distribuidas esta semana por ‘El Confidencial’ y que el club atribuye a “conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán”, tuvieron un capítulo previo. El tuit difundido por el Real Madrid es el siguiente:

“El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada”.

Por su parte, el periodista José Antonio Abellán, en una entrevista al programa televisivo Onze en Esport3, juró que jamás ha intentado vender esos audios a nadie y que él no ha filtrado esas conversaciones.

El acusado responde

Debajo de esa polémica publicación fue el propio acusado, el periodista Abellán, el que realizó su descargo frente al entorno del mandatorio madridista.

“A ver si me entero, el Vicepresidente del Real Madrid me acusa de una extorsión en 2011... Hace 10 años.. ¿y nadie me denunció entonces? y el presidente mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal.. Ya casi son como la Junta de Calderón... o peor”, escribió Abellán, que anteriormente se pronunció sobre el tema en su programa de radio.

‘El Confidencial’ continúa publicando una cadena de audios en los que aparece hablando el actual presidente del Real Madrid en contra de algunas leyendas de la institución como Iker Casillas, Raúl o Cristiano Ronaldo.

En la última grabación que se publicó éste viernes se podía escuchar a Florentino Pérez hablando del manejo de la prensa y los periodistas partidarios.





