El quinto episodio ya está aquí. Y como si se tratara de la saga de una película, ‘El Confidencial’ ha desvelado este jueves nuevos audios de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. El material hace referencia a la opinión del mandamás ‘blanco’ sobre los medios de comunicación y la imagen que tiene de ellos desde su primera etapa como mandatario madridista. Florentino cada día se queda más sin personas cercanas.

“Hay que ganar la batalla del Marca y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a El País, que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. El Rondo no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. El Rondo no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras”, comenta Florentino en otros audios, esta vez entre 2007 y 2012.

“No nos queda más que el Marca. Ahora hay que coger al Marca, macho. Porque con el Marca y la Televisión Española se acabó todo. Ya no tienen a nadie y además a los otros les dará vergüenza quedarse solos, porque ahora mismo el Marca les acompaña. Es acojonante. Lo que ha hecho el Marca es una cosa indigna y miserable y lo que ha hecho Televisión Española siendo pública... Pero El Rondo se acabará porque ahí hay un tío sensato, que es Luis Fernández. Ese medio va a ir bien”, sigue Florentino.

El gran plan de Florentino Pérez

“Todos contra Prisa. Hoy se puede hacer. ¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga... Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario... Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero”.

Además, Florentino Pérez también se lanza contra dos de los que se consideran periodistas cercanos a él: Eduardo Inda (director de Marca en esa época) ni a Alfredo Relaño (director de As).

“Yo le decía a Inda: ‘Habla bien de los futbolistas, joder. Si eso es el Madrid. Pero no del presidente si nadie me quiere ver. Si tú escribes que es no sé qué del siglo XXI y luego tus lectores ven que le han dado una hostia pública... Qué van a pensar de ti. Van a pensar que eres tonto. Pierdes prestigio en el periódico. Vamos a ver, yo he estado en lo del Rey y ahora en la inauguración de lo de Telefónica, que yo he hecho la obra y estaba este también. Antonio me ha dicho: ‘Por favor, Florentino, ayúdame a meter en vereda a Inda’. Y yo le digo ‘Si no puede ser, si está crecido. Pero si se pone en las fotos él, pero si se va de viaje... Si se ha considerado un tío importante... Si está loco. Lo único que le gusta es figurar. Oye, está de director por Antonio y por mí, que presionamos a Pedro J”.

Florentino continúa: “Relaño a mí me odia. Yo soy presidente por segunda vez en contra de su voluntad. Ese no es mi amigo. Yo respeto a todos, pero es un enemigo mío declarado total. Y Matallanas también, no te equivoques”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO