Florentino Pérez habló en exclusiva en ‘El Chiringuito TV’ sobre el fichaje frustrado de Kylian Mbappe por Real Madrid. El presidente del equipo blanco fue claro al decir que “ningún jugador está por encima del club” y el francés cambió de sueño por la presión debido a su corta edad. Además, aclaró que no le guarda resentimiento y le deseo lo mejor en su carrera profesional.

“Mbappé transmitió al mundo su sueño de jugar por Real Madrid. Lo quisimos hacer en agosto y no lo dejaron porque no querían venderlo. Yo sé que se quería ir. Pasó mucho tiempo y cambió la situación. Yo creo que es por la presión política. Entró en un bloqueo”, mencionó en entrevista con el programa español.

Sobre la situación del jugador francés y su atractivo por Real Madrid, aclaró que se hizo todo lo posible para impresionarlo con una oferta. Sin embargo, la decisión fue completamente del jugador aunque tuvo ciertas presiones en el ámbito político para cambiar de aires.

“Cambia, le ofrecen otras cosas y ya es otro futbolista. No hay nadie en Real Madrid por encima del club. Es un deporte colectivo y tenemos unos valores y principios que no los podemos cambiar (...) Yo creo que una presión lo ha hecho cambiar y no es fácil que un joven de 23 años pueda tener la tranquilidad”.

“Su madre quería que venga porque era el sueño de su hijo. Yo no he hablado con ella, pero creemos que se ha quedado apenada. Cuando las circunstancias cambian, se tiene que respetar las decisiones. Lo han condicionado los políticos (...) El Mbappé que iba a venir, no es el que encontré. El Mbappé que yo quería era el del sueño. Este no es el Mbappé que yo quería traer”, agregó.

El presidente del club blanco aseguró también que por ahora no siguen interesados en el jugador de PSG porque perdió cierto interés en el tema de los valores. En algunos años dejó la duda si buscarán nuevamente sus servicios, aunque por ahora tienen otras prioridades.





