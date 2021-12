Frenkie de Jong llegó al Fútbol Club Barcelona en 2019 con la ilusión de convertirse en un referente azulgrana con el paso de los años. Por ese entonces, vistiendo los colores del Ajax, se erigió como uno de los volantes con mejor proyección. Sin embargo, la realidad dicta hoy que el volante neerlandés no pasa por un momento tan dulce. La eliminación del club azulgrana de la Champions League lo ha puesto en el centro de las críticas y como si fuera poco, ha terminado causándole una gran decepción al entrenador Xavi Hernández, según reporta este viernes el programa español El Chiringuito.

Tal como apunta la citada fuente, el nivel que De Jong demostró ante el Bayern Munich dejó muy preocupado al técnico español. Al tratarse de uno de los jugadores más importantes del equipo, el Terrassa puso toda la confianza en él, pero nada en el Allianz Arena salió como esperaba.

" Xavi apunta de Frenkie de Jong que le ha decepcionado de manera casi extrema. Esperaba mucho de él, mucho de Jong y está muy decepcionado con su rendimiento deportivo”, dijo el periodista Dario Montenegro del citado programa deportivo español.

En el duelo ante los alemanes, Frenkie de Jong fue titular, pero la intrascendencia de su juego terminó por sacarlo a los 73 minutos. El canterano Riqui Puig ingresó en su lugar.

Xavi, cabreado en Europa

El entrenador del Barcelona ya había mostrado públicamente su enojo por el nivel de varios de sus jugadores el último miércoles en Baviera. El de Terrasa dijo en conferencia de prensa que la eliminación de la Champions debe ser un punto de inflexión en el conjunto azulgrana.

“No hemos competido. Esto es la Champions. Pero ésta es nuestra realidad. Es la situación que tenemos. Afrontamos la situación con dignidad. Hoy empieza una nueva era y una nueva etapa. Me voy cabreado. Esta es nuestra realidad y me jode. Hay que afrontarla. No queda otra”, dijo el DT del Barcelona.

Lo que viene para el Barcelona

Tras la eliminación del cuadro azulgrana en Europa, lo que viene para los culés es el partido frente al Osasuna este domingo en El Sadar. El conjunto catalán, que marcha séptimo con 23 puntos, está obligado a ganar para no despegarse de los puestos que otorgan clasificación a torneos internacionales.

Cabe recordar que el Barcelona viene de ser derrotado, en LaLiga, por 1-0 ante Real Betis como local. Su partido más reciente refleja una caída por 3-0 ante Bayern Munich.





