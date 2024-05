Barcelona vs. Almería se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía DSports (DIRECTV), DGO y Movistar por la trigésima sexta jornada de LaLiga 2023-24. Este compromiso está programado para el jueves 16 de mayo desde las 2:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con siete horas más en España) y se disputará en el Power Horse Stadium. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Barcelona llega a este partido luego de vencer por 2-0 a la Real Sociedad, en el duelo válido por la pasada fecha 35 de LaLiga. Los culés no pasaron apuros para quedarse con los tres puntos y se impusieron gracias a los goles de Lamine Yamal y Raphinha. A pesar de que tuvieron cierta rebeldía en la etapa complementaria, los vascos no conectaron sus chances para siquiera marcar el descuento.

Con este resultado y la posterior derrota del Girona ante el Villareal, los culés se ubicaron en la segunda casilla de la tabla de posiciones con 76 puntos, producto de 23 triunfos, 7 empates y 5 derrotas, además de 72 goles a favor y 43 en contra. Lamentablemente para los intereses catalanes, LaLiga se definió hace una semana y media, por lo que el Real Madrid se proclamó como el vigente monarca del fútbol español.

Por otro lado, en su última conferencia de prensa previo al duelo con el Almería, Xavi Hernández habló del nivel competitivo de su equipo en comparación con el resto de grandes de Europa, lamentando las pocas posibilidades que tienen debido a los líos financieros del club. “No estamos en las mismas situaciones que los clubes que cuentan con otro fair play financiero”, sostuvo.

En esa misma línea, el estratega de 44 años instó a los hinchas azulgranas que sea pacientes y entiendan el contexto, pues el club debe apuntar primero a encontrar estabilidad económica y a partir de ahí podrán soñar con volver a ser lo que alguna vez fueron. “El hincha tiene que entender que necesitamos tiempo y estabilidad. La situación es difícil y complicada para competir contra el Madrid y los grandes equipos de Europa”, agregó.

Finalmente, el Xavi hizo una comparativa con el pasado, en donde el entrenador que llegaba era capaz de imponer una lista de contrataciones necesarias y el club estaba en la posibilidad de cumplir con esos caprichos. Hoy por hoy eso no es posible y la hinchada tiene que entenderlo. “Ahora no es como hace 25 años cuando venía el entrenador y decía: ‘quiero a este, este y este’. Eso no significa que no queremos competir por los títulos”, puntualizó.

Almería, por su parte, llega a este encuentro después de perder por 3-2 frente al Real Betis, en el Estadio Benito Villamarín. Los pupilos de Manuel Pellegrini se impusieron gracias a las anotaciones de Pablo Fornals, Isco y Ayoze Pérez, mientras que los de Pepe Mel descontaron a través de Léo Baptistão y Luka Romero. Recordemos que los ‘Indálicos’ se ubican en la última casilla de la tabla de posiciones con 17 puntos y ya están descendidos a Segunda División.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Almería?

El encuentro entre Barcelona y Almería está pactado para este jueves 16 de mayo desde las 2:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 4:30 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 3:30 p.m.; en México a la 1:30 p.m.; mientras que en España a las 9:30 p.m.

¿En qué canal ver Barcelona vs. Almería?

El partido entre Barcelona y Almería se jugará en el Power Horse Stadium y será transmitido para Latinoamérica a través de la señal exclusiva de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

