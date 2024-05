En el Estadio Estadio Olímpico de Montjuic, Barcelona vs Real Sociedad se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO en un partido válido por la fecha 35 de LaLiga de España. El encuentro está programado para comenzar a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana y colombiana, 9:00 p.m. en España) y se podrá ver OFICIAL LIVE AHORA a través de DSports (DIRECTV) y DGO). Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede traerte. No te lo puedes perder.

El Barça llega a este encuentro tras vencer caer por 4-2 ante Girona en el Estadio Municipal de Montilivi. Este resultado hizo que los blaugranas queden sin opciones de luchar por LaLiga, que finalmente ganó el Real Madrid. Eso sí, en las fechas restantes, el cuadro azulgrana todavía tiene mucho por jugarse: la oportunidad de quedar por delante del Girona en la tabla de posiciones y así obtener una plaza para la Supercopa de España.

En declaraciones a la prensa, el técnico Xavi Hernández afirmó que el partido ante Real Sociedad es una “oportunidad” y confiesa que “sería un paso atrás” no conseguir el objetivo. “Volvemos a depender de nosotros mismos después del empate del Girona en Vitoria. La Real es un rival bestial, agresivo, que genera mucho en ataque debido a su entrenador. Es un rival difícil y rocoso”, señaló.

El DT español recordó el duelo de la primera vuelta, que el Barcelona ganó con muchos problemas. Pero considera que han entrenado bien y que están preparado para lograr un triunfo. “No conseguir la victoria sería un contratiempo, un paso atrás. Es vital para nosotros, significa mucho la segunda plaza y la victoria significaría mucho para poder conseguirla”, añadió.

Por otro lado, Xavi no quiso hablar sobre la remodelación de la plantilla de cara a la próxima temporada. “No hay nadie transferible porque no podemos, hay que estar centrados en estos cuatro partidos y con los jugadores que quedan”. Pese a que muchos pueden tener la mente puesta en la Eurocopa o la Copa América, Xavi afirma que “eso se gestiona siendo profesional y estando comprometido con el objetivo”, concluyó.

Cabe mencionar que los antecedentes no son favorables para los visitantes, ya que solo han logrado vencer al Barcelona en cuatro ocasiones en sus 84 visitas al feudo blaugrana. Sin embargo, el cambio de sede al Estadi Olímpic Lluís Companys podría ofrecer una oportunidad para la Real Sociedad, que intentará aprovechar al máximo esta circunstancia.





¿A qué hora juegan Barcelona vs Real Sociedad?

Barcelona vs Real Sociedad está programado para este lunes 13 de mayo desde las 2 de la tarde, según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 4:00 p.m.; en Venezuela, Chile, Paraguay y Bolivia a las 5:00 p.m.; en México a la 01:00 a.m.; mientras que en España a las 09:00 p.m.





¿En qué canal ver Barcelona vs Real Sociedad?

Barcelona vs. Real Sociedad será transmitido para Latinoamérica a través de la señal de DSports, disponible en la parrilla de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de GP. En España se podrá ver por Movistar LaLiga. Recuerda que si no cuentas con ninguna de estas opciones, también podrás vivir el minuto a minuto por la web de Depor.





¿Dónde se jugará el Barcelona vs Real Sociedad?





