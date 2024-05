“Niño de los suburbios de París, te has convertido en una leyenda del PSG”, fue el mensaje que colocaron los ultras del cuadro parisino este domingo en el Parque de los Príncipes, para despedir a Kylian Mbappé, quien ha jugado por última vez en la que fue su casa por siete años. Los aficionados armaron un mosaico y el crack de la Selección de Francia interrumpió el calentamiento para acercarse a las gradas y despedirse de ellos. Cabe mencionar que la despedida no estaba prevista por el club.

El galo no renovará su contrato y se marchará del club en que se convirtió en una leyenda a sus 25 años. El Paris Saint-Germain no promovió ningún acto de homenaje o despedida oficial para este fin de semana; sin embargo, ‘Donatello’ ha tenido su merecido tributo desde las gradas, para sorpresa de muchos. Los ultras del PSG, quienes son exigentes, no dudaron un rendirle homenaje a Mbappé.

Durante los minutos previos al encuentro con Toulouse, el último que jugará Kylian como local en el Parc des Princes, apareció un gran mosaico del francés en la grada. Entonces, el atacante saludó a la afición y agradeció el tributo que le rindieron. Si bien el apoyo al goleador ha sido mayoritario, también hubo un sector que hizo silbidos y abucheos, pues no perdonan su salida.

A pesar de ya tener la Ligue 1 ganada, el técnico Luis Enrique quiso que el delantero arranque como titular. Y, como era de esperarse, Mbappé anotó un gol en los primeros minutos de juego, tras un gran pase del arquero Arnau Tenas. Cabe mencionar que, en la presenta campaña, ha anotado 27 goles y ha dado siete asistencias. Se está despidiendo como campeón.





¿Cuándo y cómo llegó Kylian Mbappé al PSG?

En el verano de 2017, el Paris Saint-Germain mostró un gran interés en Mbappé y se embarcó en negociaciones con el AS Mónaco para ficharlo. Respaldado por la inversión del fondo soberano de Qatar, tenía la capacidad financiera para realizar una transferencia de gran envergadura. Después de varias semanas de negociaciones, llegó a un acuerdo con el cuadro rojiblanco por ‘Donatello’.

El acuerdo de transferencia se estableció en forma de cesión con una opción de compra obligatoria. El PSG pagó una cantidad significativa como préstamo y se comprometió a pagar una tarifa adicional al final de la temporada. Según los informes, el acuerdo total ascendió a más de 180 millones de euros, lo que convirtió a Mbappé en uno de los jugadores más caros de la historia.

El galo se unió al PSG en calidad de cedido para la temporada 2017-2018 y rápidamente se convirtió en una de las figuras clave del equipo. Su habilidad, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en un elemento crucial para el PSG en la lucha por el título de la Ligue 1 y en la Champions League.





