En el Johan Cruyff, vs. se ven las caras EN VIVO y EN DIRECTO por , en el compromiso correspondiente a la fecha 4. Según la programación, el partido está pactado para las 2:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) del domingo 14 de septiembre del 2025. La transmisión estará a cargo de DSports para toda Latinoamérica, pagando el servicio de DIRECTV o DGO. No te recomendamos buscarlo en Fútbol Libre TV, ya que es señal pirata. Recuerda que Depor te hará vivir el minuto a minuto, alineaciones, goles y todas las incidencias.

Barcelona vs. Valencia se miden por LaLiga. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

