Barcelona vs. Valencia se enfrentan este domingo 14 de septiembre, en el cruce correspondiente a la fecha 4 de LaLiga 2025-26. En esta nota conocerás todos los detalles del compromiso a disputarse en el Estadio Johan Cruyff, donde los dirigidos por Hansi Flick parten como favoritos para quedarse con los tres puntos. Atento a todos los detalles para que puedas disfrutar de este enfrentamiento desde la comodidad de tu casa.

Barcelona llega a este choque con siete puntos tras dos victorias y una igualdad. En su último compromiso liguero cedieron un empate frente al Rayo Vallecano, lo que ha elevado la presión para este encuentro, pues necesitan afianzarse en los primeros puestos y no perder terreno frente a otros equipos que arrancaron fuerte.

Valencia, por su parte, encara este partido con una dinámica menos favorable. Su inicio de temporada ha sido irregular, con un empate, una derrota y un triunfo. Necesita mostrar mejor solidez defensiva y efectividad ofensiva para sumar puntos en un escenario complicado como visitante.

Una de las noticias más destacadas en el Barcelona es la baja de Lamine Yamal, quien sufre molestias en el pubis que le impiden entrenar con normalidad y serán baja segura para este partido. Además, Gavi, Alejandro Balde, Frenkie de Jong y Marc-André ter Stegen también se encuentran lesionados, lo que deja a Flick con una enfermería muy cargada.

Marc Bernal es una buena noticia para los culés, pues ha recibido el alta médica recientemente y entra en una convocatoria donde podría reaparecer, aunque su participación como titular es poco probable debido al tiempo que ha estado de baja.

En cuanto al Valencia, no hay hasta ahora reportes de bajas tan significativas como las del Barça. Su entrenador Carlos Corberán podrá disponer de prácticamente toda la plantilla, salvo ajustes menores, lo que les da al menos cierta ventaja de continuidad para preparar el partido.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Valencia?

El compromiso entre Barcelona vs. Valencia está programado para este domingo 14 de septiembre desde las 2:00 p.m., según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, por su parte, el duelo comenzará a las 4:00 p.m.; mientras que en Venezuela, Chile y Bolivia a las 3:00 p.m.; en México a la 1:00 p.m.; y en España a las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Valencia?

El partido entre Barcelona vs. Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff, con la transmisión exclusiva de DSports para toda Latinoamérica, canal disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión de streaming en la plataforma de DGO. Asimismo, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la página web de Depor.

