Este jueves 11 de febrero desde las 3:00 p.m. (horario peruano), vs. EN VIVO y EN DIRECTO por la ida de las semifinales de la . La transmisión estará a cargo de América TV (Canal 4) y Movistar Deportes (003 y 703 HD de Movistar TV) en Perú; en Ecuador se verá por El Canal del Fútbol (ECDF); Win Sports tiene los derechos en Colombia; mientras que RTVE La 1 y Movistar Plus lo pasarán en España. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio Riyadh Air Metropolitano será el escenario de este duelo de ida.

Partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey. (Video: Barcelona)
Partido entre Barcelona vs. Atlético de Madrid por la Copa del Rey. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica). Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional.

TAGS RELACIONADOS