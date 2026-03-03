Desde el Spotify Camp Nou, Barcelona vs. Atlético de Madrid juegan EN VIVO | EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26, en el duelo que definirá a uno de los finalistas. ¿Dónde pasan el partido gratis online? Toma en cuenta que desde inicios del 2025, DSports (DIRECTV y DGO) no cuenta con los derechos para transmitirlo, sin embargo, en su servicio de paga cuenta con América TV (Canal 4), canal que cuenta con los derechos para territorio peruano. Del mismo modo, estas son las otras opciones: Movistar Deportes (Perú), Win Sports (Colombia) y El Canal del Fútbol - ECDF (Ecuador). Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará este martes 3 de marzo desde las 3:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España).

Por la Copa del Rey, Barcelona vs. Atlético de Madrid en el Camp Nou. (Video: FC Barcelona)
