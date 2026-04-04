Este sábado 4 de abril desde las 2:00 p.m. (horario peruano), vs. chocaron, por la jornada 30 de . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estuvo a cargo de ESPN en todo el territorio latinoamericano, además de la versión de streaming en la plataforma de Disney Plus, servicio de pago. En España pudiste mirarlo a través de Movistar LaLiga y DAZN. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el Estadio de Son Moix fue el escenario de este duelo y comenzó con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España. ¡Imperdible!

Con Lamine Yamal, Barcelona ante Atlético de Madrid. (Video: Barcelona)
Con Lamine Yamal, Barcelona ante Atlético de Madrid. (Video: Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS